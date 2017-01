Robin Saluoks on pärit perekonnast, kus mitu põlvkonda tegeldud viljakasvatusega. Olles harjunud täitma isale põlluraamatut, otsustas ta teha asja lihtsustava programmi.

Eelmisel talvel juhtus nii, et 21aastane Robin Saluoks pidi oma isale tegema uue arvutiprogrammi. Seni kasutatud programm põlluraamatu pidamiseks ei hakanud isa Rubert Saluoksa uues arvutis tööle. Tegu oli algelise põllumajandusprogrammiga ning seda üheski teises arvutis kasutada ei saanudki. Programmi uues arvutis kasutamiseks tulnuks sellele juurde maksta, kuid kuna programm oli kehv, oli poeg õnnelik, et see enam käima ei läinud. Noormees hakkas uurima, kust saada paremat programmi, kuid ei leidnud Eestist ega ka välismaalt ühtegi tema meelest ideaalset varianti. nii ei jäänud muud üle, kui pidi ise uue programmi valmis tegema. Praeguseks on eAgronomiga tegeldud viis kuud ning seda arendatakse üha edasi. Toimuvad ka koolitused, kus põllumehed saavad ise käed külge lüüa ja küsimusi esitada.