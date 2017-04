Maamessi toiduhallis jäid silma kenas klaaspudelis joogid, mis polnudki alkohoolsed, nagu eksklusiivsest pudelist järeldada võiks. Seda Saaremaa uudistoodangut võib suvel sinna ostma minna.

“Inimesed küsivadki, et mis kärakas on,” naeris selle joogi autor, Epi talu perenaine Inge Uulits. Jook kannab saarekeelset nime Kut Söstar, mis kirjakeeli tähendab “nagu sõstar”. Kusjuures vaatamata tooraineks olevale punasele sõstrale, mis on teadupärast hapu, pole sellele joogile üldse suhkrut lisatud. “Mõte tuligi sellest, et suhkrut on igal pool nii palju,” rääkis Inge Uulits. Sildil on kirjas, et jook on “pisukese vehvermentsiga”, mis tähendab, et lahjendatud sõstramahlale on lisatud piparmünditeed ja maitse on ilma magustajata mõnusaks tembitud. Kahtluse, kas mahlajook ikka ilma suhkruta säilib, kummutab hoidisevalmistaja kohe. Oluline on, et nii pudelid kui ka jook oleksid steriliseeritud.