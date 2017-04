Mullu kutsus rukkiselts viljakasvatajaid üles külvama sada rukkipõldu, millel kasvanud viljast küpsetatakse miljon leiba Eesti sajandaks sünnipäevaks. Praegu on põlde kirjas 86.

Orased elasid talve üle ja lootust miljon leiba küpsetada on. Enamgi veel – juubelileivavilja külvipinnast, mida hetkel on pea 1500 hektarit, jätkuks lausa miljonite leibade jaoks. 64 põllumehe hulgas, kes juubelileivavilja kasvatavad, on nii tuntud rukkikasvatajaid kui ka uusi nimesid. Palju on talunikke ja FIEsid, lausa kolmandik. Suurettevõtteid on vähem, päris suurtest vaid Kõljala POÜ Saaremaalt ning Halinga ja Vändra Pärnumaalt. Need piirkonnad sobivad rukkikasvatuseks hästi ning rukis on pea alati külvikorras. Seoses juubelileibade aktsiooniga, mida koos rukkiseltsiga veavad AS Leibur, Tartu Mill, põllumajandus-kaubanduskoda ja põllumeeste keskliit, on 2016. aasta sügise külve rohkem. See on oluline kas või sellepärast, et tema teada on Eesti inimestele leiva tootmiseks vaja ca 20 000 tonni rukist, mullu tuli sellest Eestist vaid 13 000. Maikuu jooksul peaksid tähistatud saama kõik rukkipõllud, kus juubelivili kasvab. Selle eest on lubanud hea seista Eesti Põllumeeste Keskliit.