Eakas põllumees on hädas. “Kuidas ma pean taotlust täitma, et toetust saada?” küsib ta nõutult pärast vaideid ja kohtuotsust.

Aarne Ojaveer on juba veerandsada aastat pidanud Tartumaal Meeksi vallas Tenso-Peetri talu. See pole küll suur, põldu on kokku 25 hektarit ja eakas põllumees on seal kogu aja majandanud mahedalt. Nüüd on ta aga suures segaduses. Nimelt peab pärast seda, kui põllul on kolm aastat järjest kasvatatud teravilja, külvama sinna vahelduseks liblikõielisi. Aarne Ojaveer külvas 2015. aastal kolmele põllule hernest ja ühele ristikut. “Mõtlesin, et kui saan sügisel sealt seemet, siis kasutan seda oma allakülvide tegemiseks, ja kui ei saa, siis künnan lihtsalt sisse,” rääkis mees. Mahetoetuse taotlusesse pani ta ristikupõllu maakasutuse tüübiks kirja P ehk põllukultuurid. PRIA aga otsustas pärast taotluse läbivaatamist ristikupõllule toetust mitte maksta.