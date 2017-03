Kevadtööde aeg on käes ning viljakasvatajatel tuleb põllud üle vaadata, et leida need, millega tänavu viljelusvõistlusele tulla.



Maaleht, MESi nõuandeteenistus ning viljafirmad Baltic Agro, Scandagra ja Oilseeds Trade kuulutavad välja tänavuse viljelusvõistluse, mis on järjekorras juba kolmeteistkümnes.

Tänavu on võistluse korraldajatega liitunud uusi tegijaid ning oluliselt on suurenenud teadusasutuste – nii maaülikooli kui ka taimekasvatuse instituudi roll.

Põllult võetakse mullaproov

Nagu mullu, on ka tänavune võistlus mitmevõistlus. Võisteldakse kolmes kategoorias: vilja saagikus, kvaliteet ja tulukus. Võitja selgub kõigi kolme ala kokkuvõttes.

Kui eelmisel aastal oli mullaproovide võtmine võistluspõldudelt ainult plaan, siis tänavu läheb see ellu. Mulla- ja viljaanalüüside kulusid Saku laboris aitab katta maaeluministeeriumi toetus. Mullaproov võetakse põllult pärast kombainimist ja seda teevad saagikuse määramise kohtunikud.

Talirüps Foto: Lii Sammler

Seetõttu palume kõigil viljelusvõistluses osalejatel, kellel on kombainidel peal põllu saagikuse määramise võimalus, salvestada saagikuse kaart. Ka väetamise andmed peaksid olema võimalikult täpsed – seal võiks kajastuda põlluraamatu põhjal eelmise aasta kultuur, väetamine ja saagikus.

Põldude registreerimisel palume kirja panna ka täpsed PRIA põllu koodid, mille alusel mullateadlane Priit Penu saab võrrelda avalikke mullastiku andmeid, reljeefi jne.

Eesti Maaülikool aitab analüüsida toitainete bilanssi, tulukusarvestustega tegeleb ETKI.

Talinisu Foto: Lii Sammler

Kaasa lööb ka Lea Hallik Tõravere observatooriumist. Ta uurib, kuidas sademed, päikesepaiste ja mullaniiskus Eesti eri piirkondades erinevad ja mismoodi saaki mõjutavad. Üritame ka meil välja arvutada iga konkreetse põllu potentsiaalse saagi, nagu seda tehakse Inglismaa viljelusvõistlustel. Samuti võimaldavad need andmed võrrelda tingimusi ja tulemusi maakondade vahel ja teiste maadega.

Võitjad viiakse õppereisile

Võistlusele võib pakkuda nii teravilja-, rapsi-rüpsi- kui ka oa- ja hernepõlde.

Aega oma põllud üles anda on 1. juunini. Selleks et kultuuriga saaks võistelda, on vaja ühest kultuurist vähemalt viis põldu. Põllu miinimumsuurus on 10 hektarit. Üks põllumees võib osaleda kuni kahe kultuuriga. Võistlema oodatakse teiste hulgas ka mahetootjaid.

Raps Foto: Lii Sammler

Kuna viljelusvõistluse lõpukonverents on PRIA poolt abikõlblikuks tunnistatud, rahastatakse seda pikaajaliste programmide rahast ETKI kaudu. Kavas on see üritus pidada novembrikuus Türi kultuurimajas.

Võitjad on plaanis taas kord viia õppe- ja preemiareisile teiste maade kogenud viljakasvatajate juurde.