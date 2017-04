Seakasvatajad tunnis­tasid, et panid seljad kokku ja ostsid oma lihatööstuse suuresti kriisi tõttu. See peaks edas­pidi aitama kriise valutumalt üle elada.

Äsja Põlvamaal Vastse-Kuustes avatud lihatööstus kuulub ühistule, mille liikmed on kaheksa seakasvatajat. See on esimene Eesti taasiseseisvumise järgne ühistuline lihatööstus, mille omanikuks ainult Eesti farmerid. Kümnekesi tehti ühistu ja osteti tööstus ära. Praeguseks on üks firma, kellel oli kaks farmi, loobunud ja seetõttu on ühistu liikmeid kaheksa. Samas on kriisi ajal ostmiseks raha raskem kokku saada ning lõviosa summast tuli laenuna. Küll on lootust, et edaspidi saab sigade eest kõrgemat hinda kui teistele kuuluvatele lihatööstustele müües. Kuigi näib, et põhjas on ära käidud, seakasvatajatel muresid jätkub. Kõige suurem neist on sigade Aafrika katk.