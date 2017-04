Enne kui laadale-turule kauplema või kodus valmistatud toitu müüma minna, tuleb veterinaar- ja toiduametile esitada sellekohane majandustegevuse teade.

Veterinaar- ja toiduameti jaekaubanduse büroo peaspetsialist Kairi Sisask selgitab, et majandustegevusteade tuleb esitada iga ürituse kohta eraldi, olgu selleks siis laat, mess, turg või festival. Teisaldatava kauplemiskoha puhul peab taotlusele märkima tegutsemise alguse kuupäeva. Sel juhul tuleb VTAd teavitada tegevuse alustamisel ning informeerida igast käitlemiskohast või seadmest eraldi. Näiteks kui kasutusel on kokku kolm müügiletti, tuleb teavitada igast müügiletist eraldi. Teisaldatavate kauplemiskohtade puhul on kohustus teavitada VTAd ka tegevuse lõpetamisest. Majandustegevusteadet ei pea esitama juhul, kui toitu pakutakse ühekordselt, näiteks kodukohvikute päevadel, kogukonnapäevadel vm sellistel üritustel.