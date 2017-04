Viru Seeme on vastloodud seemnekaubandusettevõte, mille taga on kogemustega viljaseemnetootjad Jaak ja Ott Läänemets.

“Viru Seemne eesmärk on laiendada põllumehe jaoks sordivalikut ning lisada pakutavatele sortidele tootjapoolne oskusteave,” ütleb seemnekeskuse üks asutajaid Ott Läänemets. “Tegime seemnete turundamiseks uue brändi – Viru Seeme. See on eraldi ettevõte, mis baseerub meie tootmistalul ning müüb nii oma toodetud kui sisse ostetud seemneid, mille sorte esindame.” Samad mehed tootsid ning müüsid kvaliteetset sordiseemet ka varem. Mis nüüd teisiti on?