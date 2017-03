Tartumaal Vara vallas Alajõe külas asuvas Järveotsa vutifarmis on praegusel tipphooajal 20 000 munejat lindu, lisaks teist sama palju lihatõugu vutte.

Veel kümmekond aastat tagasi võis Järveotsa vutifarm pidada end Euroopa suurimaks. Nüüd loetakse end Põhjamaade esinumbriks. Euroopa suurimad farmid asuvad nüüd hoopis Peterburi ümbruses, kus kanalates on vahetatud asukad vuttide vastu ning muneb sadu tuhandeid vutte. Ehkki Läti toodangust on saanud Eesti poodides neile tõsine konkurent, armastab eestlane siiski rohkem Järveotsa vutifarmi mune. Kui esmapilgul on lõunanaabrite vutimunad odavamad, siis tegelikult on nood ka väiksemad. Nii saab munade kaalu arvesse võttes ostja Lätist toodud mune ostes vastu pükse. Eestis aretatud vutitõug lihtsalt muneb suuremaid mune. Lisaks munatootmisele kasvatatakse lihatõugu linde.