Liivakivist koopas kustub valgus ning selle põrandal hakkab aeglaselt vonklema eelajalooline elukas. See on rüükala, kes sadade miljonite aastate eest välja suri. Tartu Ülikooli loodusmuuseumi uurijate enam kui kahe sajandi pikkuse teadusliku pingutuse viljana on see kummaline elukas aga uuesti ellu ärganud.

Liivakivist koopas kustub valgus ning selle põrandal hakkab aeglaselt vonklema eelajalooline elukas. See on rüükala, kes sadade miljonite aastate eest välja suri. Tartu Ülikooli loodusmuuseumi uurijate enam kui kahe sajandi pikkuse teadusliku pingutuse viljana on see kummaline elukas aga uuesti ellu ärganud.