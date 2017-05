Jürikuu viimastel päevadel 95 aastat tagasi oli nooruke Estonia teatrimaja lipuehtes. Kontserdisaali laval sikutati kangi ja jagati tõstmise MM-võistluste medaleid.

Esimestel ametlikel, rahvusvahelise tõstmisföderatsiooni egiidi all 1922. aastal toimunud MM-võistlustel osales kokku 33 atleeti neljast riigist: Prantsusmaalt, Šveitsist, Lätist ja Eestist. Kuigi osavõtvate riikide nimekiri polnud pikk, oli nii Prantsusmaa, Šveitsi kui ka Eesti puhul tegu toonaste juhtivate tõstemaadega.

MMil võisteldi siis veel viie tõste kogusummas, kus üksiktõsteteks olid järjekorras kahega surumine, ühega rebimine, ühega tõukamine, kahega rebimine ja kahega tõukamine. Võistlustulemuste ametlik arvestamine toimus Eestis toona veel Vene naelades, mis siis hiljem kilogrammideks ümber arvestati. Valemiga, kus 1 nael võrdus 409,5 grammiga.

Meile oli aga olulisim see, et Estonias toimunud suurvõistlusel saatis Eestit erakordne edu, millesarnast olümpiaspordialadel pole kogetud varem ega hiljemgi.