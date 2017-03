Äsja täitus veerand sajandit sellest, kui iga huviline võis ligi pääseda endise Saksa DV riikliku julgeoleku ministeeriumi (Stasi) saladokumentidele, kuid nende läbitöötamise ja säilitamisega alustati muidugi palju varem.

Ida-Saksa julgeolekuministeeriumi (Staatssicherheit) ülevõtmine toimus tänu mitmele vabatahtlikule algatusele nagu kodanike komiteed ja liikumine kodanikuõiguste eest, mis rahumeelse revolutsiooni käigus juba 1989. aastal aset leidsid. Mitte ainult pealinnas Berliinis. Ka 13 piirkonnakeskuses tegutsesid Stasi filiaalid, kuhu nüüd on huvilistel vaba juurdepääs. Inimesi huvitab peamiselt nende kohta peetud toimikute sisu. Õigustatult hellitatakse lootust, et need toimikud on tervena alles. Kahtlused pole sugugi õhust võetud, sest Moskva-truu väljõppega n-ö julgetel meestel ja naistel tekkis küll juba varakult aimdus, et rahva meeleavaldused võivad õige pea üle minna rahulolematuseks režiimiga ja sealt edasi võimu kukutamiseni. Sestap pandi omal ajal paberihundid täiel tuuril tööle – mitme kuu jooksul peenestasid need ennekõike oma töötajaid kompromiteerivaid dokumente.