Mis tegelased need Peter Gustav Fabricius, Gustav ja Peter Carl Fabergé olid ja kuidas on nad seotud Eestiga?

Puusepp Peter Gustav Fabricius Fabergé suutis Pärnus nii hästi tööd leida ja kohaneda, et sai saata oma poja Peterburisse ja välismaale kullassepaks õppima, too omakorda suutis enda pojast kasvatada maailma juveliiride hulgas koha leidnud mehe. Pärnu puusepa pojapoeg leiutas iluasjakese, mida tuntakse Fabergé munana. Meistri teosed jäid teiste hulgas silma ka keiser Aleksander III-le ja keisrinna Maria Fjodorovnale. 1885. aastal nimetati Fabergé õukonna kullassepaks. Sellest alates tellis keiser igal aastal keisrinnale kinkimiseks ühe lihavõttemuna. See oli kullast ja valgest emailist muna, mille sees asub kullast pesa.