Sellesse ajavahemikku kuuluvad rituaalid olid taas valdavalt suunatud just tütarlaste väljavaadete parandamisele.

Mõningate nõidustoimingute aeg ei olnud kindlalt määratletud, kuid üks olulisim kiiret ja soodsat abiellumist ning edaspidist õnnelikku kooselu toetav rituaalide tsükkel langes leerieelsele ja -järgsele ajale, näiteks kuulusid pärimustekstide järgi sellesse perioodi spetsiaalne neiu atraktiivsust suurendav vihtlemine saunas, samuti konkreetselt kosilaste ligitõmbamist taotlevad tegevused. Võrdlemisi suur osa sellistest maagiavõtetest on seotud kirikus ja armulaual käimisega. Alates leeriskäimisest loeti noored täiskasvanute hulka. Üleskirjutused kinnitavad, et suureks auks peeti seda, kui tütarlaps juba leeriaastal mehele sai, seega on mõistetav, et just nimetatud perioodile oli omane seda elumuutust soodustavate toimingute suur kontsentratsioon.