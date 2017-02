ETV2 toob 15. veebruaril ekraanile kaks hinnatud filmi – Prantsuse põnevus­draama “Dheepan” ning Bulgaa­ria–Rootsi ühistööna valminud “Tzvetanka”.

Prantsuse režissöör Jacques Audiard on varemgi ette võtnud sotsiaalseid ja karme teemasid. Kolmapäeval sarjas “Maailma kino” linastuv põnevusdraama “Dheepan” on lugu endisest Tamili Tiigrite lapssõdurist Sivadhasanist, kes küpse mehena põgeneb Sri Lanka kodusõja eest Euroopasse, kaasas valedokumendid ja valeperekond – naine ning tüdruk. Youlian Tabakov on teinud dokfilmi oma vanaemast Tzvetanka Goshevast, kes sündis 1926. aastal rikkas kaupmeheperekonnas ja lapsena unistas näitlejaks saamisest, kuid elu tegi oma korrektiivid ning lõpuks sai temast arst.