ETV2 toob mais keskkonnakuu puhul ekraanile kümmekond mõtlemapanevat ja erakordset dokumentaalfilmi.

Keskkonnakuu juhatab teisipäeval sisse provokatiivsete ja ebamugavate filmide lavastajana tuntud austerlase Ulrich Seidli dokumentaalfilm “Safari”, mis vaatleb inimloomuse tumedamat poolt läbi valge mehe ürgse kutsumuse – jahipidamise. Taani režissööri Per Liebecki “Saagu vesi” jutustab loo Bill Wattsist, mehest, kes usub, et tal on lihtne, kuid hiilgav idee, ning kui idee on hiilgav, toob see ka hiilgavaid muutusi. Prantsusmaa ja Saksamaa ühistööna valminud “Aastaajad” jõuab ekraanile 9. mail. Kulgenud koos rändlindudega taeva all ning sukeldunud vaalade ja hiid-sarvikraidega ookeanisügavustes, tulevad meisterlikud dokumentalistid Jacques Perrin ja Jacques Cluzaud oma uusima loodusfilmiga seekord maismaale. Alex James, Briti ansambli Blur basskitarrist, kellest sai juustumeister, heidab nüüd kriitilise pilgu moetööstusele.