29. märtsi õhtul jõuab ETV ekraanile kaks 2013. aastal val­minud filmi: Arto Halo­neni “Isa- maaline mees” ja Ditte Haarløv Johnseni “Lootuse päevad”.

Soome režissööri Arto Haloneni komöödia­sugemetega draama “Isamaaline mees” tegevus toimub 1980. aastate Soomes. Töötu trükitööline Toivo läheb oma naise õhutusel veredoonoriks ega oska aimatagi, et siit edasi võtab tema elu uue suuna. Pool tundi pärast südaööd on eetris Taani dokumentalisti Ditte Haarløv Johnseni “Lootuse päevad”. 2013. aastal valminud film jutustab immigrantidest, kelle suurim unistus on elada väärikat elu.