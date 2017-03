12. märtsil jagati esimest korda välja Eesti tele- ja filmiauhinnad (EFTA), et tunnustada oma ala professionaale. Parima meessaatejuhi tiitli pälvis “Plekktrummi” saatejuht Joonas Hellerma.

"Ära rikkumiseks ei pea otseselt midagi tegema, see on veidi sarnane entroopia printsiibiga: kui tööd ei tehta, siis energia hajub laiali iseenesest. Aga energia vajab koondamist ja ellukutsumist. Üldist meetodit ei ole – iga protsess kujundab ka vastava meetodi. Ehkki teatud üldised printsiibid muidugi ka on, kõik sõltub teemadest, inimestest ja küsitleja eesmärkidest. Tuleb ära tajuda üldsust huvitav teema. Praeguse kogemuse kohaselt julgeksin arvata, et intervjuud tuleb ette valmistada koos oma partneriga. Vähemalt sellises pikas vormis, nagu see sünnib “Plekktrummis”. Tähtis ei ole ainult see, et küsija on valmis. Veelgi olulisem on vastaja valmisolek. Seda on raske saavutada, kui kohtute esimest korda stuudio uksel. Ja jällegi, piirid on siin väga õrnad. Intervjuud ei tohi kindlasti enne kokku leppida või valmis teha. Säilima peab ootamatuse ja üllatuslikkuse moment. Aga tähtis on just see, et me oleksime valmis teineteist tõepoolest kuulama ja sellest lähtuvalt mõtteid ka edasi arendama."