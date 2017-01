Lavastuse “Orav ja Ilves” teleesilinastus on Kanal 2 ekraanil teisipäeval, 10. jaanuaril kell 20.

Pole vaja vist tutvustada, et Orava näol on tegu Andrus Vaariku kehastatud legendaarse sepa Ivan Oravaga, ja Ilves pole mitte loom, vaid Eesti president. See Andrus Kivirähki kirjutatud lugu viib aega, mil Ärma talus küpsetati veel leiba ja Toomase suhted Eveliniga olid peaaegu korras… Jah, peaaegu, sest Ilvese suhtemured on just põhjuseks, miks ka kõikidele eelmistele presidentidele nõu andnud Orav Kadriorgu välja kutsutakse. Selle tunniajase kohtumise jooksul jõuavad Orav ja Ilves lahendada nii Kadrioru suhtedraamat, arutada lossis liikuvate vaimude üle kui ka tegelda millegi nii maise nagu leiva ja suitsuvorsti probleemiga.