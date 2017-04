“Maahommiku” tegemine on inspi­reeriv!” rõõmustavad saatejuhid Laura Kõrvits ja Mari Tamm.

Laura ja Mari, millega “Maa­hom­miku” vaatajaid sel laupäeval kostitate? Laura: Sel laupäeval eetris olevas saates on meil juba üsna kevadised teemad. Mina käisin koos maaparandajatega kopratammi lõhkumas ning vaatasime ringi Lihula ainsas majutuskohas, mida peab kunstnik Piia Saak. Mari käis maakive raiumas ning külastas lambatalu. Ja muidugi ei puudu meie saatest Eva Luigase aiandusnõuanded. Mari: Laura salvestas koos mees­konnaga ühel päeval kaks lugu Läänemaalt, mina järgmisel päeval kaks lugu Viljandimaalt. Teadsin, et tahan tutvustada noorte entusiastlike kivimeistrite tööd, aga ka mõnda pikema ajalooga talu. Kivimurdjad ise soovitasid külastada naaberkülas Kärma talu, mis on ühe suguvõsa käes 1717. aastast. Oligi kaunis koht ja huvitav külaskäik.