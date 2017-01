12. märtsil antakse esimest korda üle Eesti filmi- ja teleauhinnad, mille saajate üle otsustab professionaane žürii. Otseülekande uhkelt galalt toob vaatajateni Kanal 2.

Kuigi auhinnagala partneriks nimetati sel aastal Kanal 2, on suurprojekti kaasatud ka ETV ja TV 3. Eesmärk on luua traditsioon ning arendada EFTA konkurss ja gala iga-­aastaseks projektiks. Nagu sõnas avaüritusel Kanal 2 juht Urmas Oru, võiks Eesti filmi- ja teleauhindadest saada tulevikus selline sündmus, mida vaheldumisi kannaksid üle eri telekanalid. “Loodan, et see saab järjepidevaks ürituseks, mis liidaks tele- ja filmimaailma.” Koostöö kolme kanali vahel toimib aga Eesti filmi- ja teleauhindade kontekstis juba praegugi, sh on kanalite koostöös välja pakutud ka eksperdid žüriisse, samuti on kanalite esindajad osalenud kategooriate väljatöötamisel.