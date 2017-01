Vähemalt kord aastas külastab mõnd looduslikku pühapaika 31% Eesti elanikest. Mõnevõrra rohkem (39%) on neid, kes külastavad pühapaika kord mõne aasta tagant.

Arvatavasti käiakse hiites märksa enam. Kaugeltki mitte kõik Taevaskoja, Kaali järve, Panga panga, Kuremäe, Lehmja tammiku jt kaunite hiite hüvede nautijad ei tea, et tegu on loodusliku pühapaigaga. Inimesed soovivad pühapaiku sagedamini väisata. 70% vastanuist kinnitas, et kui pühapaikade kohta leiaks rohkem teavet, külastaks nad neid paiku sagedamini. Vähest teavet peetakse pühapaikade peamiseks ohuks.