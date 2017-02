Jõe kallastel leidub rohkesti pühi kive, koopaid jm looduslikke pühapaiku, millest mitu on pühendatud Ukule.

Paidra Uku saare hiiepühi on meenutatud nii: “Iga aasta sügise poole tapeti seal kivil valge oinas, keda ümberkaudsed elanikud korra järele omast käest pidid ohvriks andma. Veri põletatud ohvrikivil; ohverdajad küpsetasid liha vardas ohvritulel; küpsetatud liha söödi. Ohvripidul rõõmustas rahvas ja laulis.” Kümmekond aastat pärast seda, kui Gustav Adolf oli Tartus asutanud ülikooli, toimusid Võrumaal püha jõe pärast sündmused, mida võiks nimetada maarahva viimaseks ususõjaks. 1641.–1642. aastal hävis saak erakordselt halva ilma tõttu. Ümberkaudne maarahvas ning osalt lätlased ja sakslasedki olid veendunud, et süü on Osulas Harjumäe juures Pühajõele ehitatud veskil. Sõmerpalu mõisnikult Hans Ohmilt nõuti jõe vabastamist.