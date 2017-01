Talusid on hiite järgi nimetatud juba hallidest aegadest peale. Paljud neist nimedest on jõudnud tänapäeva ja saanud kinnistu ametlikuks nimeks.

Siiski mitte igas Hiie talus pole hiiepaika. Uuemal ajal on selliseid nimesid mõnikord antud lihtsalt meeldivuse pärast ja omanike nime järgi. Äriregistrisse on kantud üle 50 ühingu, mille nime õilistab või on õilistanud hiis. Näib, et ettevõtjad armastavad esivanemate pühapaiku. Eestlased on läbi ja lõhki puuinimesed ning kannavad hea meelega selliseid perekonnanimesid nagu Tamm, Kuusk, Pärn, Lõhmus jne. Vaid mõni aasta­ tagasi oli meilgi õnn hoida iga päev käes oma raha. Eesti Vabariigi paberrahadel jäädvustatud rahvuslike sümbolite hulgas on üks looduslik pühapaik.