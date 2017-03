Maal pole just kerge väikeettevõtlusele jalgu alla saada, eriti veel, kui puuduvad eurobürokraa­tiast läbi puremise kogemused.

Kolmapäeval jõuab ETV ekraanile järjekordne osa sarjast “Eesti lood”, mis kannab pealkirja “Taotleja”. Filmi režissöör on Ken Saan. Filmi peategelane Arlin hakkab just lõpetama Räpina aianduskooli ja on väga tahtmist täis luua omaenda väikeettevõte, ning seda just nimelt maal. Teda inspireerivad aiandus, keraamika, mesilased, maasikad, lambad ja veel tuhat asja, kuid ta ei tea, millest oleks kõige õigem kinni haarata, sest praktilised kogemused puuduvad. Pealegi nõuab ettevõtlusega alustamine rahasüsti.