Eestis on terve hulk populaarseid rahvabände, kes pakuvad muusikat, mida pidulised ootavad. Just sellised muusikud saavad pühapäeviti kokku TV 3 uues hitilahingus “Rahvabänd 2017”, mida koos Kalle Sepaga juhib laulja Sünne Valtri.

"Minule meeldib see väga, kuna massimeediasse pääsevad enamasti ikka suured artistid nagu Koit Toome, Laura, Karl-Erik Taukar, kuid Eestis on veel väga palju artiste, kes sugugi vähem tööd ei tee. Nende tehtu aga tihtipeale ei saa üldse mingit kajastust. “Rahvabändi” idee on imeilus, ja nagu ma olen juba siit-sealt kuulnud, on palju pubimuusikuid, kes nüüd äkki aktiveerusid ja sooviksid samuti saates osaleda. Selleks hooajaks on küll juba bändid valitud ja jääb üle vaid teleka ees neile hoogsalt kaasa elada."