Hakkasin inimesi ravimtaimedega ravima, mul kulus palju tunde taimede istutamisele. Ka vestlesin ma taimedega omal tasandil, tundes, et nad omas keeles mulle vastasid.

Tundus, et koosluses on kogu aeg mingi taim või komponent, kes ärritab mõnda taimegruppi, või vastupidi, on ise ärritatud. Tähelepanelikult jälgides ja inimestega vesteldes sain aru, et teatud psüühilise seisundi juures teatud taimed leevendavad või aitavad leevendada ärritust. Ei ole näinud veel seda, et mõni taim oleks kedagi türanniseerinud või ärritanud. Ärritus tuleb inimesest endast. Samal ajal viisin kokku ravimtaimede toime inimeste haigustega. Õige kähku sain teada, et taim reageerib äratundmisega.