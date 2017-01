TV 3 “Selgeltnägijate tuleproovi” värske hooaeg koos Marilyn Kerroga alustab 9. jaanuaril. Neljapäeviti saavad vaatajad taas kaasa elada sarja “Vabad mehed” tegemistele.

Kui esimene hooaeg keskendus noorte meeste isiklikele üleelamistele ajateenistuse 11kuulises õppes, siis teine hooaeg leiab aset neli aastat hiljem. Tele- ja kinomaailm on eestlaste ette toonud hulga tegelasi, kelle käekäigule elatakse kaasa veel tükk aega pärast sedagi, kui ekraanivalgus on nende pealt hajunud. Nimed nagu Maie ja Valdur toovad silme ette Henrik Normanni ja Madis Millingu kehastatud tegelased. Ka “Suure komöödiaõhtu” Herbert Ving on mees, kes nüüd elab juba oma elu.