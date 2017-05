Alates 8. maist on taas ETV ekraanil 13osaline Saksa draamasari “Paks boss”.

Meeldejäävalt korpulentne jurist Gregor Ehrenberg (Dieter Pfaff) on ennast pühendanud vaesema kogukonna aitamisele. Oma pisikeses kontoris kohtab ta sageli klientuuri, kelleks on tavaliselt kodutud, immigrandid või elu hammasrataste vahele jäänud heidikud. Riskides oma kuulsuse ja eduka karjääriga, lahendab Ehrenberg ka kõige lootusetumaid juhtumeid, kus on vaja tema vahedat mõistust ning julgust astuda vastu ebaõiglusele. Alles 50aastaselt pikas filmikarjääris läbimurde teinud näitleja ja filmirežissöör Dieter Pfaff sai kuulsaks eneseirooniaga oma välimuse üle, mida ta on iseloomustanud sõnadega: paks olemine hoiab mind kahe jalaga maa peal.