Esmaspäevaljõuab ETV ekraanile järjekordne “Välisilma dokk” möödunud aastal valminud filmiga “Erdoğan: presidendist sultaniks”.

Tunnustatud autorite uus portreefilm Türgi presidendist ja tema “despootlikust demokraatiast”, milles vaatluse all on Erdoğani pääsemine võimule korruptsioonivastase kandidaadina. Vikerraadio uues vestlussaates “Käbi ei kuku...” vaatavad teineteisele sügavalt silma laps ja lapsevanem. Esimeses saates räägivad isa ja tütre loo Kalev Lindal ja Eeva Talsi. Teises saates on mikrofoni taga ema Anni Kreem (Viiding) ja poeg Jaagup.