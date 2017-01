Läinud sügisel ETV meelelahutustoimetuse juhi ametisse asunud Urmas Vaino ilmub alates 18. jaanuarist kord nädalas kolma­päevaõhtuti ekraanile juhtima uut vestlus­saadet “Suud puhtaks”.

"Jah, plaanis on üks kord nädalas astuda televaatajate ette. Saan aru, et sellega sai päris suur tükk ette võetud. Hakkan juhtima vestlussaadet “Suud puhtaks”, mis jätkab Rahvusringhäälingule omaselt võimalust hoida pilk peal kõigel, mis ühiskonnas toimub. Minu arust on ETV seni seda hästi teinud. “Suud puhtaks” peaks saama saateks, mis toob inimesed kokku, et rääkida, arutleda, analüüsida. See ei hakka olema saade, kus ametnikest koosnevad n-ö silotornid omavahel tuld annavad, vaid kokku saavad inimesed, keda see või teine teema konkreetselt ja valusalt puudutab."