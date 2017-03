Nii sain palju teada poiste omavahelistest suhetest. Enamik ei olnud võimelised naiste teemal juttu ajama, ainult need, kes juba naisi tunda olid saanud.

Nad ei puudutanud ka vaimseid võimeid. Kõige targemadki poisid ei rääkinud transis filosoofilistest probleemidest, aga andsid õigeid vastuseid küsimustele, mis puudutasid nende enda elu. Näiteks küsisin, kus on praegu nende meister või õpetaja see ja see või mida ta teeb. Kui õpetaja parajasti õpetas, siis nad ei osanud tema juttu üle kanda. Samal ajal ei eksinud nad transis kunagi traktori- või automarkide osas, kui küsisin näiteks, kui palju ja missuguseid masinaid praegu kooli juurde pargitud on. Väga huvitavad olid katsed, mida tegin armastuse, vihkamise ja kadeduse kohta. Praktiliselt kõik läksid transis armastusse ja teistesse emotsioonidesse nii sisse, et vahel tuli katsed lõpetada, sest kartsin, et emotsioonid jäävad külge või lõhuvad nad perutamisega ära mu makid ja muu aparatuuri.