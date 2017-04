Üks suurem vaatamine oli linnas, kus kadusid seifist dokumendid (või pildid, ei mäleta). Vaatasin selle maja läbi ning leidsin need ühest toast, arhiiviruumi lauasahtlist. Arhivaar ise oli puhkusel.

Maja oli viiekordne ning üle saja meetri pikk, tubade kaupa vaatamine võttis aega viie tunni ringis. Kahes toas tegin vea, öeldes, et kõik on mehed, kes sees, aga üks oli naine, kuigi meheliku olekuga (oli ka alati meheriietes). Hoones töötas umbes 400 inimest ja neist 12 olid mehed. Hiljem käisin majas ringi, aga siis midagi tuttavat küll ette ei tulnud. Olen pidanud peilima ka majadesse peidetud varandusi, kahjuks pole mitte ühtegi leidnud. Ka võib olla, et neid seal ei olnudki. Vargusi olen palju avastanud ja vargaid üles leidnud, kuid pole neid üles andnud, vaid iseloomustanud ning selle järgi on kätte saadud asjad, vargaid vähem.