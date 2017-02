Püüdsin transi ajal astraalis näha ja ringi käia. Sellega seoses ilmnes palju huvitavaid juhtumeid.

Transsi läksin ma, nagu eelnevalt kirjeldasin, vastavas asendis. Värvitabel oli mul ees selleks, et vaadata tabeli keskele, kus oli helesinine klaasist kuulike. Värvid tabelis olid vajalikud selleks, et ma pead ei liigutaks. Kuna silmas toimub järelpeegeldus, aga selle pilt on vastandvärvides, siis kogu aeg ühte punkti vaadates hakkas varsti terve tabel väga ilusates värvides hõõguma, eriti ornamentika piiripunktides. Teadsin, et astraalis käimisel on inimese keha jäik või vähemalt liikumatu ja ühendatud hõbedase köie abil, mis pulseerib hingamise taktis. Sain palju kordi seisundisse, mis pidi olema astraalprojektsiooniks, aga kui pöördusin oma keha vaatama, siis oli see ikka magav mina ning tundsin end koos kehaga.