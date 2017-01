Raamat “Kuidas ma saavutasin ülitundlikkuse” on kirja pandud kahekümnepäevase nälgimise ajal. Aleksander Heintalu ehk Vigala Sass kirjutab selles oma elust ja katsetest just nii palju, kui lugeda on.

Raamat “Kuidas ma saavutasin ülitundlikkuse” on kirja pandud kahekümnepäevase nälgimise ajal. Aleksander Heintalu ehk Vigala Sass kirjutab selles oma elust ja katsetest just nii palju, kui lugeda on.