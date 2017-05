Üks naisterahvas taheti töölt kõrvaldada, sest kõik tema kartulid olid katsetes väiksemad ning tööd tegi ainult töö pärast. Kuigi ta oli hoolas ja tegi kõik nagu peab, saaki ta ei saanud ja kartul oli ka haigem.

Ükskord olin sõbra juures ja too andis mulle paki naturaalset Tseiloni teed. Küsis, kas teen kindlaks, kustkaudu see siia jõudis. Võtsin pihku ja püüdsin visualiseerida Tseiloni saart ning pakkusin välja: kasvas hoopis India lõunaosas, sealt toodi üle Pakistani Teherani. Edasi liikus tee marsruudil Istanbul–Rooma–London (üle Madridi)–Berliin–Brest–Moskva–Tallinn–sõbra kodu. Sõber oli üllatunud, sest Roomast ta selle sai ning kogu kirjeldatud teekonna oli teepakk koos ühe tema sõbraga tõesti läbi käinud, olles teel poolteist aastat. Kogu teekond oli kaardil heleda hõbedase kiirena näha. Üks hilisemaid katseid (1979–1980) pani mind järjekordselt mõtlema selle tüdruku kunagise lause üle: mida ütled, see ka juhtub.