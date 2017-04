“Mis ma pean siis tegema?” küsis Batu. Ütlesin: “Anna neile vabadus ja kuuluta nad lindpriiks, et nad hindaksid olemist karjas.”

„Sündigu nii,“ ütles ta, „te saate vabaduse kõigest…“ Küsisin, et siis niiviisi annadki vabaduse. Ta ütles, et kui soovid, saad kah – oled juba küllalt õpetanud. Vaikisin ja astusin tagasi. Uus kaader viis jälle luha peale ning vanamees lausus naeratades: „Kaua olid ära, et teada saada seda, et tead mitte midagi.“ Vaatasin, tal oli pihus raudrohi. Ütlesin, et meil viimasel ajal peetakse raudrohust päris lugu: küll põletike ja külmetuste vastu ning verepuhastuseks ja -sulgemiseks. Ta noogutas ja sõnas: „Pead tagasi minema. Sul on ees veel palju kannatusi, et aru saada, miks sa elad.“