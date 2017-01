Kuni 1953. aastani oli lubatud lastekodudes lapsi peksta ja seda me ka saime, eriti kui veel väiksemad olime. Hommikul heiskasime Vene hümni saatel lipu ja õhtul Eesti hümniga langetasime. Stalin oli meie jumalaks sõna kõige otsesemas mõttes.

Eritööstuskoolis olin ma kaks aastat väga vagusi, ainult kaklustest võtsin linna peal osa. Tihti lõppesid need ränkade verevalamistega. Sellest ajast on minu vasakul rinnapoolel ka üks noaarm. Olin elus pettunud ning rauatöö ei meeldinud mulle. Kui aga võimalik oli, siis magasin. Kõik toimus rivis ja kambas koos. See oli aeg, kus ma nägin elu, mis koosnes ainult jõust ja seksrõvedustest. Seda kahte aastat kooli loen ma oma elus maha visatud ajaks, sest siiamaani ei ole ma rauatööle läinud. Mind tõmbasid aiandus ja loodus, aga aiandust ei lubatud õppima minna, kuigi muutsime viimasel aastal lastekodus kõik prahipaigad ühe suvega puhkenurkadeks.