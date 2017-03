Sõitsin nädala lõpul siis vaatama, kuidas I elab ning tema esimene küsimus pärast tervitust oli, et kas käisin kolmapäeva öösel.

Ütlesin, et käisin jah, miks ta mulle raamatut ei näidanud ja lehekülge, ning üldse, mida ta tundis ja nägi. Rääkis, et nägi mind unes, siis keegi krahmas teda õlast ja ta ärkas. Vaatas ringi ja tundis, et ma istun kiiktoolis ja kiiktool kõikus või liikus (see oli kindlasti silmapupillide mäng pimedas) ning ajas talle hirmu peale – hirmul on suured silmad. Küsisin, mida ta veel tundis või nägi. Tundis minu lõhna, sest ta oli väga palju minu juures käinud. Rohud, mida ma teistele tegin, proovisin enne enese peal järele, eriti määrded. Sellepärast öeldi mulle tihti, et mul on huvitav lõhn küljes, mis teeb nina puhtaks ja pea selgeks.