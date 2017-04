Kevaditi istutatakse puid ühtviisi usinalt nii riigi- kui erametsades, Ants Reitsak on koos oma vanema poja Ants Reitsakuga erametsades puid istutanud ligi 20 aastat.

Kui eraisikule kuuluvates metsades tehakse istutustööd tavaliselt oma pere jõududega, siis suurematele firmadele kuuluvates metsades panevad taimi mulda enamasti väikesed, kuni kümnest inimesest koosnevad hoogtöö üksused. Mõlemad mehed leiavad, et parim tasu on teadmine: korda on saadetud midagi suurt ning püsivat – aastate jooksul on istutatud ligi 8,5 miljonit puud, millest kunagi kasvab umbes viis tuhat hektarit noort metsa. Aprilli alguses kinnitas Erametsakeskus 2017. aasta siseriiklike metsandustoetuste voorude tähtajad ja eelarved. Eelmise aastaga võrreldes on toetusraha küll vähenenud, kuid jätkuvalt on prioriteediks erametsade uuendamise toetamine.