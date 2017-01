Kohila vallavanem Heiki Hepner on seda meelt, et suure puidutööstuse rajamine Eesti mis tahes piirkonda on hea märk seni, kuni rangelt järgitakse keskkonnaohutust ja kohaliku kogukonna huve.

