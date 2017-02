Kui Rakvere lähistel Rägavere vallas talu pidav Rait Vaher 2007. aastal oma metsast lendorava avastas ja haruldase looma kaitseks vabast tahtest vääriselupaiga teha laskis, ei osanud ta undki näha, et kümne aasta pärast selle tõttu kogu talu haamri alla läheb.

Vaheri peaaegu 50 hektari suurune talu, kus ta vaikselt ja mahedalt lambapidamisega tegeleb, on juba aastapäevad kohtutäituri käes ja läheb peagi ilmselt sundmüüki. Maja ja talumaad ostis Rait Vaher riigilt laenuga. Kuna tema maadel asus Euroopa Liidu tasemel karmi kaitset vajava loomaliigi elupaik, mille kaitse muide peaks tagama justkui riik, leidis Rait Vaher olevat endal õiguse laenumaksed tasumata jätta. “Kui ma talu riigilt ostsin, olid seal ühesugused tingimused, riik neid aja jooksul muutis ja nüüd on need hoopis teistsugused,” räägib Vaher. “Maksu- ja tolliamet on aga seisukohal, et kui riigipoolne tagasiostmine venib aastatepikkuseks, peab maaomanik ikkagi oma kohustused täitma. Olgugi et see maa ei too talle mingit tulu ja on üleüldse kasutusest väljas.”