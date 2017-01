Tänavu esindab Eestit Euroopa aasta puu konkursil Kadriorus kasvav saja-aastane tamm, mille tõttu tuli Reidi tee esialgne planeering ümber teha.

Kõnealune tamm kasvab paarisaja meetri kaugusel Russalka mälestusmärgist ja kuulub oma vanuse poolest just kuulsa Vene soomuslaeva hukkumise ajajärku. Alguses oli ette nähtud tamm maha võtta samamoodi, nagu paljud teisedki Reidi teele ette jäävad mereäärsed pargipuud. Siiski said keskkonnaamet ja projekteerijaid nõustanud dendroloogid aimu, et just seda tamme lihtlabaselt maha lõigata ei tohi. Kolmandat aastat Eesti puu esindatuse eest Euroopa konkursil hoolt kandev Heiki Hanso märgib, et Kadrioru servas kasvava tamme esitamist 16 konkureeriva puu hulka ajendas asjaolu, et harva kohtab sellise võrakujuga puud. Euroopa aasta puu valimine põhineb mitte sellel, et kandidaadid oleksid mingis mõttes kõige-kõige. Pigem on oluline nende puude juurde käiv lugu, nende koht konkreetses paikkonnas ja kogukonnas, olulisus ja märgilisus mingis kontekstis.