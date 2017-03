Märtsi alguses avalikustati OECD esimene Eesti kohta tehtud keskkonnatoime ülevaade (Environmental Preformance Revue).

Oma tagasihoidliku teadmise põhjal hindan OECD ja tema kohalike partnerite tööd kõrgelt. Raport on asjatundlik, adekvaatsete rõhuasetustega, isegi inspireeriv, vast ehk liiga heatahtlik. Mõned etteheited OECD-lt. Roheline maksureform olevat ambitsioonikas, aga tulemusi väga pole. Nõus, see käib juba üle kümne aasta, aga pole seniajani järjekindel ega selgelt eesmärgistatud. See on teeninud esmajoones riigieelarve aukude lappimist, keskkond ja eriti tööjõumaksud on vaid sõnakõlksuks kaasas. Metsandus on meil praegu aktuaalne.