Väikekiskjate nahkade vastu on huvi väike ning seetõttu ka ei kütita neid eriti rohkem, kui vaid arvukuse piiramiseks hädapärast tarvis.

Kui nahkadel on turgu ehk teisisõnu – kui naturaalne nahk on moes, siis makstakse selle eest niisugust hinda, mis motiveerib jahimehi metsa minema ning teatud kulutusi tegema: püünised, kütus, aeg. Praegu pole karusnahk üldiselt moes ja seetõttu ei ole ka huvi väikekiskjate jahi vastu kuigi suur. Isegi kui loodusliku tasakaalu saavutamiseks mõned jahimehed veel väikekiskjaid kütivadki, siis ühiskonnas kujundatud karusnahakasutamise vastase hoiaku tõttu jääb väärtuslik nahk ikkagi kasutusele võtmata ja suure tõenäosusega visatakse väikekiskjate nahad lihtsalt minema. Muide, suurem osa nugisenahkadest jõuab kasukaks tehtuna lõppkokkuvõttes Venemaale, kus on selle karusnaha üks peamisi turge. Teades, et nafta hind on tõusuteel, hakkab ka venelaste ostujõud eeldatavasti peatselt kerkima.