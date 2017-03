Kettide optimaalse jõudluse ja pika tööea tagamiseks on sobiva määrdeaine kasutamine erakordselt tähtis – kui õli pole õige, on tagajärjeks keti saastumine, kulumine ja korrosioon.

Need põhjustavad keti katkendliku liikumise, ketiliigendite lõtku, valju liikumismüra või suisa töö seiskumise, mis omakorda viivad tootmiskvaliteedi ja -mahu langemiseni ning ulatusliku remondini. See kõik tähendab suurt lisakulu. Õigesti valitud määrdeaine aitab igasuguseid lisakulusid vältida. Ketid võib laias laastus jagada ajami- ja transpordikettideks. Lisaks ketitüübile tuleb hinnata ka keti töökeskkonda. See, millist tüüpi ketimäärdeainet kasutada, sõltub neljast peamisest tegurist: keti liikumise kiirusest, töökoormusest, töökeskkonna puhtusest ja töökeskkonna temperatuurist. Määrdeaine valikul tuleb pöörata tähelepanu kõigile neljale faktorile, leidmaks antud tingimustesse sobivaim määrdeaine.