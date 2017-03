Külavaheteedel uidates näeb nii mõndagi. Igat sorti kuulutusi näiteks. Sest ega kõike kannata leheveergudel reklaamida.

See, et maakohtades liigub info suult-suule ja kõrvast-kõrva, on ju teada. Külakogukonnas on kõik niikuinii omavahel tuttavad ja on teada, mida naaber teeb ja kuidas ta seda teeb. Näiteks, mida omanikud oma metsaga teevad ja millises seisus see mets parasjagu on. Aga antud juhul on tegu tõelise skalbiküti kuulutusega, mis seisab ühe küla teadetetahvlil Kehtna kandis. Vihjetelefoni number on kuulutuses ka antud, aga seda ei hakka meie loomulikult levitama. Ja siis me siin imestame veel, et miks metsaomanikele pidevalt helistatakse ja oma vara müümisele õhutatakse. Ja need kõige tulihingelisemad metsahaldjad võiksid endale ka teadvustada, et kui meie metsi miski ähvardab, siis on need eelkõige just sellised “Metsaservad”, kes omanikule koti pähe ja maa lagedaks tõmbavad.