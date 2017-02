Valitsus otsustas, et Natura erametsatoetust on võimalik käesolevast aastast taotleda ka neil erametsaomanikel, kes aitavad kaasa unikaalsete või ohus olevate loodusväärtuste kaitsmisele ka väljaspool Natura 2000 ala.

Raportist ilmneb, et iga kolmas Euroopa elupaikade tüüp on ohustatud. Elupaikadest kõige ohustatumad on sood. Venemaa on loonud võimaluse hakata kasepalkide väljaveol võtma tollimaksu. ÜRO metsandusfoorum kiitis heaks organisatsiooni esimese metsastrateegia. Saematerjali ekspordis püstitati Soomes eelmisel aastal uus rekord.