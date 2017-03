Eelmisel aastal taotlesid metsaühistud ning erametsaomanikud metsamaaparanduseks Erametsakeskuse kaudu toetust pea poole miljoni euro ulatuses, taotlusi aga rahuldati 300 000 euro eest.

On tõenäoline, et tänavuaastane toetusmaht jääb veelgi väiksemaks. Kuigi maksimaalne võimalik toetusmäär küünib kuni 10 000 euroni, oli tegelik elu veidi teistsugusem – kuna nõuetele vastavaid rahalisi taotlusi oli rohkem kui toetusmeetmes vahendeid, kujunes eelmise aasta metsamaaparanduse toetuse taotluse tegelikuks määraks keskmiselt veidi alla 4000 euro taotleja kohta. Ühest küljest võib suurt taotluse hulka pidada Harjumaal tegutseva Metsahuviliste Seltsi juhatuse liikme Margo Rüütli sõnul positiivseks nähtuseks – metsamaaparanduse olulisus on jõudnud paljude metsaomanike teadvusse, on saadud aru selle tähtsusest ning vajadusest sellega järjepidevalt tegelda, samas kipub toetusraha taotleja kohta aasta-aastalt üha väiksemaks jääma, ja kuhu see rong lõpuks jõuab, pole teada. MTÜ Vooremaa Metsaühistu juhatuse liikme Harry Pütsepa sõnul on Erametsakeskuse kaudu jagatav metsamaaparanduseks antav toetus igati vajalik ja tervitatav tegevus, kuid igal mündil on alati ka teine pool. “Iga metsaomanik peab kalkuleerima, kas on mõtet 300 meetri kraavi tegemiseks hakata toetuse taotlemise protsessi läbi tegema, kas selleks tasub bürokraatiakadalipp läbi teha või mitte,” räägib Pütsepp.