Natura metsa toetuse voor on tänavu 4.–22. aprillini. Lihtsaim ja kiireim viis taotluse esitamiseks on kasutada e-PRIA portaali.

Natura metsa toetust on makstud metsaomanikele, kelle mets asub Natura 2000 alal. Sellest aastast saavad unikaalsete või ohus olevate loodusväärtuste kaitsmise tõttu saamata jäänud tulu hüvitamist taotleda ka need erametsaomanikud, kelle mets asub sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala. Tänu sellele on toetusõiguslikku erametsamaad kuni 5000 hektarit varasematest aastatest rohkem. Natura erametsatoetust makstakse maaelu arengukava rahast, toetuse määr sihtkaitsevööndis asuva metsaala ühe hektari kohta on 110 eurot kalendriaastas. Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal on toetuse määr kuni 60 eurot hektari kohta aastas.